Варламов удивился ценам на яйца в американском супермаркете

Блогер Варламов приехал в Нью-Йорк и удивился цене в 10 долларов за 12 яиц

Популярный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приехал в Нью-Йорк и удивился ценам на яйца в одном из магазинов. Видео о поездке доступно на YouTube.

Живущий в США спутник Варламова рассказал, что недавно купил в штате Нью-Джерси 12 куриных яиц за семь долларов (примерно 570 рублей по текущему курсу). Однако в магазине в Нью-Йорке, куда они с блогером зашли на прогулке, такое же количество яиц стоило от 10 до 13 долларов (от 800 до 1000 рублей). «О-фи-геть», — удивился стоимости этого продукта в американском супермаркете Варламов.

Он также вспомнил, как россияне массово жаловались на повышение цен на яйца. «Все говорили, как это ужасно дорого, но вот, сравните, друзья», — добавил блогер. При этом спутник блогера предположил, что цены на яйца в США должны снизиться. «Эта цена выросла и она упадет, она не будет постоянной. Мы уже это проходили», — заверил он.

Ранее Варламов назвал абсолютно неадекватными цены на блюда в ресторанах Нью-Йорка. По словам блогера, из-за этого ему трудно получать удовольствие от еды в этом городе.