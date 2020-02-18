В убийстве модели Playboy заподозрили ее бывшего возлюбленного

В городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, убили бывшую невесту известного американского актера и комика Дрю Кэри. Об этом сообщает телеканал CNN.

В субботу утром, 15 февраля, сосед 38-летней Ами Харви (Amie Harwick) услышал в ее доме женские крики и вызвал полицию. Прибывшие патрульные обнаружили ее без сознания на земле возле трехэтажного здания. Пострадавшую с тяжелыми травмами от падения доставили в местную больницу, где она позже умерла.

Следователи нашли в доме бывшей модели Playboy следы взлома и борьбы. Главным подозреваемым в убийстве стал ее бывший возлюбленный — 41-летний Гарет Персхауз (Gareth Pursehouse). После полудня его арестовали с правом выйти под залог в два миллиона долларов (127,5 миллиона рублей). Харви жаловалась на Персхауза в полицию и подавала против него заявление на запретительный приказ. Однако срок действия приказа закончился, и за две недели до убийства мужчина приезжал к ней.

Ами Харви была известным сексологом в Западном Голливуде. Она проводила консультации по вопросам семьи и брака. Американка регулярно записывала подкасты и видео на YouTube, где рассказывала о своей работе. Помолвка Харви с Дрю Кэри состоялась в 2018 году. Менее чем через год пара рассталась.

Ранее сообщалось, что американскую 24-летнюю модель, на Instagram-аккаунт которой было подписано более 300 тысяч человек, нашли мертвой в пустыне Невада спустя почти пять месяцев после ее исчезновения. Тело женщины обнаружили в деревянном ящике, залитом бетоном.

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