Бесследно пропавшую модель нашли мертвой на пляже

Жительницу английского города Эксетер, графство Девон, нашли мертвой на пляже. Об этом сообщает газета Daily Mail .

24 ноября 28-летняя Холли Капрон (Holly Capron) позвонила в ночи друзьям из парка, а на следующий день пропала. В воскресенье утром, 1 декабря, ее мертвое тело нашли на общественном пляже города Бриксхем.

Со слов друзей, Капрон, у которой остался двухлетний сын, с 19 лет работала моделью. «Она была маленькой ракетой, наполненной энергией и жизненной силой. Она всегда справлялась с трудностями с улыбкой на лице», — говорит 25-летняя подруга Софи Боулаз (Sophie Bowlas).

Отмечается, что Капрон страдала психическим расстройством и ранее уже бесследно исчезала, однако через пару дней возвращалась домой.

По делу будет проведено расследование. Причины исчезновения и смерти Капрон не раскрываются. Однако представитель полиции округов Девона и Корнуолла заявил, что они не считают смерть подозрительной. Родственники покойной уже проинформированы о произошедшем.

В ноябре сообщалось, что мексиканская фитнес-модель и тренер Алондра Вильясено (Alondra Villasenor) была найдена мертвой у себя дома в городе Тихуана. Тело 23-летней девушки обнаружила ее мать после того, как некоторое время безуспешно пыталась связаться с дочерью.

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