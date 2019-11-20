23-летнюю фитнес-модель нашли мертвой у себя дома

Мексиканская фитнес-модель и тренер Алондра Вильясено (Alondra Villasenor) была найдена мертвой у себя дома в городе Тихуана. Об этом сообщает издание Mirror.

Тело 23-летней девушки нашла ее мать после того, как некоторое время безуспешно пыталась связаться с дочерью. На нем остались следы от нескольких ножевых ранений и огнестрельного ранения в голову. На месте преступления также нашли два мешка с марихуаной и 9-миллиметровую пулю.

Мотивы преступников неизвестны. Свидетели сообщили, что видели, выходящего из дома девушки мужчину, который сел в автомобиль и уехал.

Отмечается, что Алондра Вильясено работала в местном спортзале тренером. В интернете она была известна благодаря видео, в которых рассказывала о своих тренировках.