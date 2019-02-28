Телеведущая предсказала свою смерть и умерла при загадочных обстоятоятельствах

В Аргентине была найдена мертвой телеведущая, бывшая модель Playboy и участница шоу «Большой брат» Наташа Джайтт (Natacha Jaitt). Как сообщает местный телеканал Eltrece, женщина могла стать жертвой убийства из-за своих громких заявлений.

Сообщается, что 41-летняя звезда скончалась от инсульта. Его вызвало сочетание алкоголя и нескольких видов запрещенных веществ в ее организме.

Адвокат семьи Джайтт Алехандро Чиппола (Alejandro Cipolla) предполагает, что женщина могла стать жертвой убийства. Возможной причиной он называет компромат на известных людей, который ведущая хранила на флеш-накопителе (она носила его с собой) и на своем мобильном телефоне.

«Гипотеза состоит в том, что они убили ее, чтобы получить информацию, которой она обладала, в отношении влиятельных персон», — заявил юрист.

Семья девушки также отрицает ее увлечение наркотическими веществами из-за тяжелого состояния здоровья.

Поклонники ведущей поддерживают версию о ее насильственной смерти. В 2018 году Джайтт заявляла, что в ее смерти могут быть заинтересованы известные личности, опасающиеся разоблачения. «Обратите внимание: я не собираюсь покончить с собой», — сообщала она в Twitter.

Она предполагала, что они могут инсценировать несчастный случай или ее самоубийство. «Если это произойдет, то это не я», — предупреждала она фанатов.

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