Ведущий больше суток просидел заточенным в студии и все проклял

Ведущий утреннего шоу BBC Radio 1 Грег Джеймс (Greg James) больше суток не мог выбраться из студии радиостанции, пока не нашел код от двери. Покинуть помещение Джеймсу помогли радиослушатели, делавшие ему подсказки. Об этом пишет Evening Standard.

По заданию редакции ведущий должен был найти ответы на серию загадок, которые в результате наведут его на шестизначный номер-код от двери. Многие из этих подсказок касались любви Джеймса к деятельности известного шеф-повара Эйнсли Харриотта, который ведет телешоу в Британии. Кроме того, ведущему давали наводки с помощью музыкальных композиций. Для ответа на один из вопросов Джейми связывался с преданной поклонницей его шоу по имени Клаудия.

Джеймс был заточен в комнате на протяжении 26 часов. По его признанию, в какой-то момент ему грезилось, что подсказки повсюду, а каждая песня, звучащая в эфире, содержит тайное послание.

В конце эксперимента Джеймс поблагодарил каждого слушателя, который ему помогал, назвав эксперимент самым нелепым из тех, что когда-либо проводила его радиостанция. «Это было даже хуже, чем восхождение на Бен-Невис (самая высокая точка Великобритании — прим. «Ленты.ру»), и я ненавидел это больше, чем что-либо в моей жизни», — признался участник квеста.

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