Стало известно имя второго соучастника убийства вора в законе Япончика

Стало известно имя второго соучастника убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом во вторник, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, который на основании приговора суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений», — рассказала Петренко.

По версии следствия, Газзаев предоставил соучастникам преступления винтовку, из которой был убит Япончик. В момент убийства Газзаев находился на месте покушения и наблюдал за территорией, прилегающей к нему. Кроме того, он лично участвовал в перевозке и хранении винтовки.

Ему предъявлено обвинение в совершении убийства в составе ОПГ, а также в незаконном хранении оружия. Суд удовлетворил ходатайства следствия и арестовал Газзаев на два месяца.

6 февраля в Москве Басманный суд отправил в СИЗО одного из соучастников убийства Япончика, криминального авторитета Муртаза Шаданию.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из ресторана и был застрелен неизвестным. Пуля попала в живот. Япончика госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru