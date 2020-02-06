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В Москве задержан соучастник убийства вора в законе Япончика

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Предполагаемого соучастника убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, задержали. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале..

Задержанный Муртаз Шадания, по версии следствия, довез снайперскую винтовку до места преступления у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и там передал киллеру, спрятавшемуся в автомобиле «ГАЗель», припаркованном возле заведения.

Следователи считают, что Шадания действовал по указанию криминального авторитета Ильи Симония по прозвищу Махо — предполагаемого организатора убийства Япончика.

Махо в настоящее время объявлен в розыск.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из ресторана и в него выстрелил неизвестный. Пуля попала в живот авторитету. Его госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

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