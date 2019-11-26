Наказанного за удар Деду Хасану вора в законе простили 26 лет спустя

На сходке в Италии 62-летнему Илье Симонии, известному в криминальных кругах, как Махо, возвращен его воровской титул, которого он был лишен 26 лет назад — в 1993 году. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Организатором сходки выступил Мераб Джангвеладзе (Сухумский) — лидер сухумского воровского клана. В ней также приняли участие криминальные авторитеты из европейского окружения Джангвеладзе и сам Илья Симония. Участники сходки обзвонили всех представителей криминального мира, имевших отношение к истории Симонии.

Никто из опрошенных авторитетов не стал возражать против того, чтобы Симонии был возвращен его воровской титул. Не стал возражать и лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой). Единственным, кто высказался против, стал московский преемник Калашова — Бадри Когуашвили (Кутаисский), но его мнение было проигнорировано большинством.

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По данным агентства, Илья Симония был противником Вячеслава Иванькова (Япончик) — одного из главных воров в законе. Конфликт между Симонией и Иваньковым начался в конце 80-х годов в колонии, расположенной в городе Тулун (Иркутская область). Когда Иваньков прибыл туда, Симония отказался признавать его вором в законе.

Кроме того, Симония попытался настроить «блатных» осужденных и смотрящих на зоне против Иванькова — но те не рискнули вступить в конфликт с Япончиком из-за его авторитета. В 1992 году у Симонии на сходке в Москве произошел конфликт с Асланом Усояном (Дед Хасан) — союзником Иванькова, обладающим огромным авторитетом в преступном мире.

Симония нанес удар Хасану, из-за чего был лишен воровского титула на 26 лет. Тем не менее,до середины 90-х годов грузинская воровская группировка Симонии доминировала в преступном мире Иркутской области. Позже контроль над ней перешел к Аслану Усояну и Захарию Калашову, которые сделали смотрящим за регионом своего протеже — вора в законе Тюрика.

Симония неоднократно пытался вернуть себе свой воровской титул, однако его влиятельные противники мешали этому. Но теперь, как отмечает «Прайм Крайм», у вновь ставшего вором в законе Симонии неизбежно возникнет конфликт интересов с Тюриком. Это, в свою очередь, может привести к изменению расстановки сил в преступном мире как минимум Иркутской области.

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