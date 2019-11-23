Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Убийство воров в законе в Сухуме произошло на глазах маленькой девочки. Видео опубликовал в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Подъем».

На кадрах, которые снимала мать ребенка, видно, как девочка гуляет по улице. Внезапно начинается стрельба, и малышка бежит к маме.

На месте убийства обнаружили более 80 гильз. Застрелены два криминальных авторитета, еще четыре человека ранены.

Неизвестные открыли стрельбу днем в пятницу, 22 ноября, возле ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума. Жертвами киллеров стали 38-летний Астамур Шамба, известный в криминальных кругах как Астик, и его ровесник Алхас Авидзба (Хасик). Среди четверых пострадавших оказалась официантка, которая находится в критическом состоянии.

Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.

По некоторым данным, киллеры могли бежать в Грузию.

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