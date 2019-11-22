Раскрыта причина расстрела в Абхазии двоих воров в законе

Причиной расстрела двоих воров в законе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума (Абхазия) может быть их конфликт с целым рядом криминальных авторитетов. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает агентство «Прайм Крайм».

По его данным, жертвами киллеров стали 38-летний Астамур Шамба, известный в криминальных кругах как Астик, и его ровесник Алхас Авидзба (Хасик). Шамба погиб на месте, а Авидзба скончался позже от полученных ранений. Также ранения получил мужчина, сидевший за столиком с криминальными авторитетами, и официантка, которая обслуживала их столик.

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Как отмечает «Прайм Крайм», одним из главных мотивов преступления в настоящий момент считается криминальная деятельность погибших. Они являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза). За те шесть лет, что Шамба и Авидзба являются обладателями титулов воров в законе, они под руководством Пызы вступили в конфликт сразу с несколькими криминальными авторитетами.

Среди оппонентов погибших значились такие воры в законе, как Алхас Агрба (Алхас Гудаутский) и Тенгиз Лакербая (Тенгуляш Сухумский), относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), а также Николай Дгебуадзе (Ника Гагринский) из клана Надира Салифова (Гули) — главного вора Азербайджана. Последними из тех, с кем в конфликт вступили Шамба и Авидзба, являются воры в законе из сухумского воровского клана — Темур Гвасалия (Маколя) и Темур Ахуба (Динрид).

Ранее 22 ноября Министерство внутренних дел Абхазии сообщило о стрельбе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума. По данным ведомства, стрельба началась примерно в 14:40 по местному времени (15:40 мск). Трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану на проспекте Леона и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения.

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