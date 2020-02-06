Криминального авторитета отправили в СИЗО по делу об убийстве Япончика

В Москве Басманный суд отправил криминального авторитета Муртаза Шаданию в СИЗО по делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «Интерфакс» .

Обвиняемый свою вину не признал, он просил поместить его под домашний арест из-за имеющегося у него онкозаболевания. При этом, по заявлению следователя, Шадания может скрыться от следствия.

Шаданию задержали в Москве 6 февраля. По версии следствия, он довез снайперскую винтовку до места преступления у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и там передал киллеру, спрятавшемуся в автомобиле «ГАЗель» возле заведения.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из ресторана и был застрелен неизвестным. Пуля попала в живот авторитету. Его госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

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