Жесткое задержание спецназом налетчиков на инкассаторов попало на видео

В Красноярске спецназ провел жесткое задержание налетчиков, совершивших вооруженное нападение на инкассаторскую машину 30 мая. Оперативное видео опубликовало МВД.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают и надевают наручники на подозреваемых. Спецоперация проводилась одновременно в разных районах города.

Трое не судимых ранее мужчин готовились к ограблению инкассаторов с 2017 года, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, участники группировки регулярно тренировались в стрельбе. Организатор нападения собирал в парикмахерских волосы посетителей, чтобы подбросить их на место преступления и отвести подозрения.

В гараже одного из подозреваемых были спрятаны похищенные деньги в сумме 1,4 миллиона рублей. Остальную часть — 900 тысяч рублей — злоумышленники закопали в землю. На допросе задержанные показали следователям место тайника, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Ранее 8 июня сообщалось о задержании в Красноярске мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения. Им вменяется разбой. Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено обратиться в суд за санкцией на арест подозреваемых.

В ходе нападения 30 мая преступники ранили двух инкассаторов — они получили тяжелые ранения рук. Врачи пообещали пострадавшим восстановить их.

Нападавшие похитили 2,32 миллиона рублей. За их поимку было обещано вознаграждение в один миллион рублей.

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