Схватка полуголого россиянина с полицейскими попала на видео

В Москве полуголый россиянин оказал сопротивление трем полицейским, приехавшим по вызову соседей. Схватка попала на видео. Ролик во вторник, 23 июня, публикует Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видно, как трое полицейских пытались сломать дверь одной из квартир. Внезапно из помещения на них выскочил полуголый бородатый мужчина и начал размахивать кулаками. Ему удалось растолкать сотрудников правоохранительных органов, но те смогли сгруппироваться, окружить его и вытолкать в коридор. После этого дебошира прижали к стене и надели на него наручники.

Полицейские прибыли в квартиру на севере столицы после известия о том, что мужчина избивает свою мать. По словам соседей, подобное случается не в первый раз. Подозреваемый задержан, за драку с сотрудниками полиции ему может грозить серьезный тюремный срок.

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