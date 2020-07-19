Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть на территорию «Фуд Сити». Кроме того, администрация рынка попросила армянских торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское». Позже посольство Армении в России сообщило, что экспортеры армянских товаров обратились к дипломатам с жалобой на запрет торговать на «Фуд Сити».

ООО «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.