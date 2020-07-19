Посол рассказал о запрете на торговлю армянам в московском «Фуд Сити»

Посольство Армении в России начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал посол Вардан Тоганян.

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По его словам, дипломаты начали разбираться в ситуации, уведомили власти Москвы, и посетили рынок. Однако, пожаловался он, администрация «Фуд Сити» не стала говорить с ними, а «выпроводила силой». «Складывается впечатление, что на территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».

Ранее сообщалось, что несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть на территорию «Фуд Сити».Кроме того, администрация рынка попросила армянских торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское».

ООО «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.