Конфликт между Арменией и Азербайджаном добрался до московского «Фуд Сити»

Несколько десятков фур с фруктами из Армении не смогли попасть в пятницу на территорию московского агрокомплекса «Фуд Сити». Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Водители рассказали изданию, что служба безопасности рынка якобы опасается столкновений между армянами и азербайджанцами, и тем «лучше уехать». Сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни подтвердил, что администрация «Фуд Сити» сначала вывела армянские фуры за территорию рынка, а затем попросила армянских торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское».

ООО «Фуд Сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, входящих в рейтинг Forbes миллиардеров Года Нисанова и Зараха Алиева.

Как сообщает Telegram-канал «Московские новости», фуры с армянскими госномерами переместились в район ТЦ «Шелковый путь» и распродают абрикосы и черешню «с колес».

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.