Азербайджан сообщил об обстрелах на линии соприкосновения в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

В четверг, 23 июля, Баку обвинил Армению в 47 нарушениях режима прекращении огня на различных направлениях линии соприкосновения. В частности, обстрелы азербайджанских сил велись с позиций, расположенных в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском, Тертерском районах, сообщило Минобороны. Эти районы частично или полностью контролируются непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

Обострение на границе Армении и Азербайджана началось 12 июля в 300 километрах от Нагорного Карабаха, из-за которого страны около 30 лет ведут территориальный спор. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. По официальным данным, Армения потеряла четырех военнослужащих убитыми, Азербайджан — 12 военных и одного мирного жителя.