Армия Армении загнала в ловушку бойцов азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана атаковали боевой пост армии Армении. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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Она рассказала, что подразделения спецназа противника напали в направлении позиции «Анвах», но понесли «значительные потери», и атака прервалась. Также, по ее словам, бойцы азербайджанской армии «остались в ловушке». У армянской стороны потерь нет.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.