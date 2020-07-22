На видео о сбитых беспилотниках Азербайджана заметили обломки израильской ракеты

На кадрах репортажа армянского телевидения о сбитых на границе беспилотниках Азербайджана заметили обломки израильской управляемой ракеты Spike Non-Line-of-Sight (NLOS). Об этом сообщается на сайте razm.info.

Отмечается, что в арсенале азербайджанской стороны есть и другие типы Spike — LR и ER — с дальностью пять и восемь километров соответственно. Их обломки обнаружены не были. Telegram-канал «Военный обозреватель» пишет, что, согласно официальным данным, Израиль поставил Азербайджану 2700 ракет Spike NLOS и 100 пусковых установок к ним.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что Ереван чувствительно относится к вопросу поставок Израилем вооружений в Азербайджан. Представитель МИД сообщила, что армянская сторона сбила дорогостоящий израильский беспилотник Hermes 900. Беспилотный летательный аппарат SkyStriker, произведенный в Израиле, армянские военные смогли захватить невредимым.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.