Азербайджанская диаспора ответила на обвинения в начале конфликта с армянской

Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов назвал дезинформацией сообщения о нападении представителей азербайджанской общины на армян в Москве. Об этом он заявил «Ленте.ру».

По его словам, конфликт в одном из спальных районов столицы начался из-за провокации с армянской стороны. «Со стороны армян распространяется дезинформация. Между тем именно с их стороны была провокация. Ночью они первые напали на арбузную палатку. Мы стараемся мирным путем урегулирвать этот конфликт», — сказал Гусейнов.

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Драки между представителями обеих диаспор случились в столице в ночь на 24 июля. Сообщалось, что группы мужчин на Люблинской и Братиславской улицах били людей в автомобилях с армянскими номерами и громили машины. По предварительным данным, в результате пострадал как минимум один человек — он получил ножевое ранение. Росгвардия и ОМОН задержали 13 человек.

Представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил «Ленте.ру», что нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней. По его словам, серия нападений в эти дни произошла также в Алтуфьеве и подмосковном Дзержинском.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля — в этот день начались бои на границе двух стран. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, Армения потеряла четырех военных, азербайджанская сторона сообщила о гибели 12 силовиков и одного мирного жителя.

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