Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин занялся конфликтом на границе Армении и Азербайджана. Глава государства обсудил ситуацию с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москву крайне беспокоит продолжающаяся эскалация. «Акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — отметил он.

Представитель Кремля рассказал, что Путин проинформировал постоянных членов Совбеза о состоявшихся телефонных переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Ирана Хасаном Рухани и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Ереван надеется на посредничество Москвы в урегулировании конфликта с Баку. По словам дипломата, в Ереване очень рассчитывают, что Россия сможет приложить свои посреднические усилия, чтобы остановить происходящее на армяно-азербайджанской границе.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан сообщил о 12 погибших военнослужащих со своей стороны и одного мирного жителя, Армения потеряла четырех военных.