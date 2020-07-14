Ереван понадеялся на посредничество России в урегулировании конфликта с Баку

Ереван надеется на посредничество Москвы в урегулировании конфликта с Баку. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Армении в России Вардана Тоганяна.

По словам дипломата, в Ереване очень рассчитывают, что Россия сможет приложить свои посреднические усилия, чтобы остановить происходящее на армяно-азербайджанской границе.

«Рассчитываем и на реакцию наших коллег из ОДКБ, потому что речь идет об участке границы Армении, признанной в том числе участниками ОДКБ», — сказал Тоганян.

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Он отметил, что ситуация развивается «не в очень хорошем русле», азербайджанские войска обстреляли несколько деревень и город Берд. Армянским силам силам «пришлось ответить огнем», но он не велся по населенным пунктам, подчеркнул дипломат.

Тоганян добавил, что агрессии подверглась часть границы, которая не относится к зоне карабахского конфликта. «Вся проблема в том, что разжигание конфликта и привлечение новых акторов как раз демонстрируют Баку и Анкара, а ни в коем случае не мы и все остальные наши союзники», — заверил посол.

Ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы допустил возникновение масштабной войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан сообщил об 11 погибших военнослужащих со своей стороны, Армения — о нескольких раненых.

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