Турецкие военные прибыли в Азербайджан для учений на границе с Арменией

Военнослужащие Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях, в том числе на границе с Арменией. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило агентство Anadolu.

Прибывшие возложили цветы к памятнику бывшего президента республики Гейдара Алиева, руководившего страной с 1993 по 2003 годы. Солдаты минутой молчания почтили память лидера и шехидов, «павших за независимость и территориальную целостность» Азербайджана.

Ранее в июле стало известно, что турецко-азербайджанские широкомасштабные тактические и летно-тактические действия с боевыми стрельбами начнутся 29 июля и продлятся до 10 августа в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами. В учениях задействуют бронетехнику, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты ВВС, силы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитно-ракетные подразделения армий Азербайджана и Турции.

12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении начались столкновения. Баку и Ереван, между которыми уже 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в провокациях. По последним данным, с армянской стороны погибли шесть военнослужащих, с азербайджанской —12 военных и один мирный житель.