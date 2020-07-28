Пашинян назвал относительно стабильной ситуацию на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК назвал относительно стабильной ситуацию на границе с Азербайджаном, передает ТАСС.

«На армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха можно ситуацию оценивать как относительно стабильную», — сказал Пашинян.

Он утверждает, что азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня, но «уровень стрельбы», который наблюдается сегодня, — «это практически норма для последних 10 лет».

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах мирных жителей. В результате обстрелов погибли около 20 человек. Между Баку и Ереваном уже 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха.