Турция поучится стрелять в Средиземном море на фоне конфликта с Грецией

Турция проведет военные учения со стрельбами в Средиземном море на фоне обострения конфликта с Грецией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что маневры продлятся две недели в районе северо-западного Кипра. В их ходе военные, в частности, будут учиться стрелять по целям. В этой связи судам посоветовали не заходить в отведенную под учения зону.

Ранее в Евросоюзе пригрозили Турции санкциями за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Дополнительные меры в отношении Анкары подготовят к 24 сентября в случае, если не будет прогресса с турецкой стороны.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По словам лидера, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными. В Греции в свою очередь также заявляли, что Афины готовы защищать свой суверенитет в конфликте с Анкарой.

Отношения Турции и Греции ухудшились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с аннексией острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра. Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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