Европа пригрозила Турции санкциями за буровую деятельность

Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель пригрозил Турции санкциями за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине, передает ТАСС.

Кроме того, он заявил, что ЕС подготовит дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября в случае, если не будет прогресса с турецкой стороны. Боррель указал, что в Европе есть нарастающее разочарование поведением Турции.

По словам представителя ЕС, среди новых потенциальных ограничений в отношении Анкары рассматриваются, в частности, возможность запрета входов в свои порты для турецких судов, занятых в нелегальной буровой активности. Так, он посчитал возможным включить в черный список конкретных лиц, активы, в том числе суда, запретить Турции возможность использовать европейские порты и береговые услуги, а также финансирование. Кроме того, могут быть применены меры секторального экономического характера.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По словам лидера, Анкара получит все, что ей причитается. Попытки остановить Турцию будут ошибочными, подчеркнул он.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с аннексией острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.