Турецкая подлодка вошла в территориальные воды Греции и приблизилась к мысу Сунион, расположенному в 70 километрах от Афин, греческой столицы. Об этом сообщается на сайте ArmyVoice.

По данным портала, подлодку типа 209 зафиксировал греческий вертолет, когда она пересекла пролив Кафирефс между островами Эвбея и Андрос и начала приближаться к Аттике. Лодку обнаружил фрегат Salamis, когда она была на западе от острова Родос. ArmyVoice добавил, что в районе острова Карпатос была замечена еще одна подлодка.

В Военно-воздушных силах Греции была объявлена тревога. Вертолеты начали «прочесывать» Эгейское море с помощью противолодочных локаторов.

7 августа сообщалось, что отношения Греции и Турции снова обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренность с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы.

11 августа августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна решила бурить шельф вопреки протестам Греции, работы начнутся в конце августа. По его словам, Афины сами несут ответственность за обострение отношений с Анкарой. 13 августа Франция сообщила, что направит военных в регион, чтобы защитить Грецию. Власти страны хотят убедиться в соблюдении свободы передвижения, безопасности морского судоходства и верховенстве международного права.

В начале июня турецкое правительство решило «защищать интересы государства» на континентальном шельфе Кипра: Анкара хочет продолжить геологоразведку «вопреки враждебным действиям некоторых государств».

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот для аннексии острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

Турция достигла соглашения с Ливией о разграничении морских границ, в том числе в акватории между Критом и Кипром, где находятся месторождения природного газа, на которые претендуют Афины. Таким образом Анкара пытается защитить национальные интересы. Однако Евросоюз жестко раскритиковал соглашение, его объявили недействительным. Для противодействия Турции Египет и Израиль создали газовый конгломерат, куда вошли Кипр, Италия, Греция, Иордания и Палестина. В ответ Анкара развернула исследовательские корабли под защитой военных.