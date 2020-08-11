Турция решила бурить шельф вопреки протестам Греции. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его цитирует Reuters.

Анкара дала лицензию на сейсмические исследования в районе, который Афины считают своей исключительной экономической зоной. По словам Чавушоглу, бурить шельф начнут в конце августа.

По мнению турецкого министра, Афины сами несут ответственность за очередное обострение отношений с Анкарой. Помимо этого, отмечается, что вооруженные силы Греции уже приведены в повышенную боевую готовность.

В начале июня турецкое правительство решило «защищать интересы государства» на континентальном шельфе Кипра: Анкара хочет продолжить геологоразведку «вопреки враждебным действиям некоторых государств».

Побережье в Восточном Средиземноморье — очаг напряженности между странами-членами ЕС Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией — с другой. Последняя неоднократно призывала к совместной разработке месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, в Анкаре допускали и сотрудничество с Москвой. В споры о разделе энергоносителей также вовлечены Египет и Израиль.

Противоречия возникли в 1974 году, когда на Кипре произошел государственный переворот с целью аннексии острова Грецией. Тогда Турция ввела войска на север Кипра, и на занятой территории провозгласила Кипро-турецкое федеративное государство, переименованное впоследствии в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр.

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