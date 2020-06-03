Место для сотрудничества Турции и России оказалось под угрозой

Во время совещания Совета национальной безопасности правительство Турции выразило решимость защищать интересы государства на континентальном шельфе Кипра, где продолжит геологоразведку вопреки враждебным действиям некоторых государств. Об угрозе нового витка противостояния сообщает Bloomberg.

В контексте энергетической безопасности побережье в Восточном Средиземноморье является очагом напряженности между странами-членами ЕС Кипром и Грецией, с одной стороны, и Турцией, с другой. Последняя неоднократно призывала к совместной разработке турко-киприотами и греко-киприотами месторождений, допуская также сотрудничество с Москвой. Так, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью для РИА Новости отметил, что видит в добыче газа у берегов Кипра «место для сотрудничества между Турцией и Россией».

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Противоречия возникли в 1974 году. Тогда на Кипре произошел переворот с целью аннексии острова Грецией. Чтобы противодействовать греческим планам, Турция ввела войска на север Кипра. На занятой территории было провозглашено Кипро-турецкое Федеративное государство, переименованное впоследствии в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр.

Анкара последовательно защищает национальные интересы в средиземноморском регионе. В частности, турецкое правительство достигло соглашения с Ливией о разграничении морских границ, в том числе в акватории между Критом и Кипром с месторождениями природного газа, на которые претендуют Афины. Меморандум подвергся жесткой критике в Евросоюзе и был объявлен недействительным.

Кроме того, в спорах с Анкарой о разделе энергоносителей вовлечены Египет и Израиль. Для противодействия Турции они создали так называемый газовый конгломерат (Форум стран Восточного Средиземноморья в сфере добычи природного газа), куда вошли также Кипр, Греция, Италия, Иордания и Палестина. В ответ Анкара развернула исследовательские корабли под защитой военно-морских и военно-воздушных сил.

На прошлой неделе TPAO — турецкая нефтегазовая корпорация — запросила у правительства выдать лицензии на геологоразведочные работы, которые планируется провести на спорных территориях. В Евросоюзе призвали уделить проблемам средиземноморского региона больше внимания, поскольку стороны конфликта являются союзниками по НАТО. Из доклада Европейского совета по международным отношениям следует, что отношения с Турцией должны быть нормализованы, иначе под угрозой окажутся жизненно важные интересы ЕС.

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