Эрдоган призвал не испытывать терпение Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. Трансляция его выступления опубликована в официальном аккаунте Twitter.

Мы призываем наших собеседников успокоиться и держаться подальше от ошибок, которые приведут их к разрушению. Турция не та страна, терпение которой стоит испытывать. Если мы говорим, что намерены сделать что-то, то мы это сделаем, и мы готовы к последствиям Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

По словам лидера, Анкара получит все, что ей причитается. Попытки остановить Турцию будут ошибочными, подчеркнул он.

Эрдоган выступил с заявлением после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность событиями в Восточном Средиземноморье. 26 августа стало известно, что Греция, Кипр, Италия и Франция начнут военные учения в Средиземном море.

25 августа греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что Афины готовы защищать свой суверенитет в конфликте с Анкарой. Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона продолжает провокации и нарушения международного права, и эта ситуация касается не только этих двух стран НАТО, но и всего Евросоюза, в котором состоит Греция.

15 августа стало известно, что в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. Двумя днями ранее Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

В начале месяца сообщалось, что отношения Греции и Турции вновь обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренность с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы вопреки соглашениям.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с аннексией острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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