Греция сговорилась с Египтом против Турции

Афины ратифицировали соглашение о морских границах с Каиром. Об этом сообщает Reuters.

Это произошло спустя всего пару часов после того, как Анкара продлила срок эксплуатации сейсморазведочного судна в Восточном Средиземноморье. Греция сговорилась с Египтом против турецкой стороны, чтобы лишить ее возможности законно проводить бурение шельфа.

26 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. Попытки остановить Турцию будут ошибочными, подчеркнул он.

15 августа стало известно, что в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. Двумя днями ранее Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

В начале месяца сообщалось, что отношения Греции и Турции вновь обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренности с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы вопреки соглашениям.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с аннексией острова Турцией, которая ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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