Турция захотела сотрудничать с Россией после обнаружения газа в Черном море

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил, что обнаружение республикой месторождения природного газа в Черном море может помочь сотрудничеству между Анкарой и Москвой. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

По его словам, благодаря такому открытию, страна может получить природный газ по более низкой цене из-за рубежа. Министр отметил, что Россия — надежный поставщик Турции, поэтому Анкара захотела сотрудничать с Москвой. «Мы будем добывать газ по более низкой себестоимости, и это отразится как на нашем народе, так и на скидке», — сказал он.

Кроме того, как считает министр, новое газовое месторождение после благоприятно скажется на имидже ряда турецких компаний. По его мнению, этот процесс выведет государственную турецкую нефтяную компанию TPAO и турецкую государственную нефтегазовую компанию BOTAS на новый уровень.

При этом, по данным Reuters, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу допустил, что после обнаружения месторождения Турция будет поставлять с него газ в Европу.

20 августа сообщалось, что Турция нашла новые месторождения газа в Черном море. Разведку неподалеку от границ Румынии и Болгарии проводило буровое судно «Фатих». С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из этого месторождения. Власти страны оценили найденные запасы газа примерно в 65 миллиардов долларов, по данным экономистов, стоимость оценивается в 80 миллиардов долларов.