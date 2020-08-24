Турция раскрыла стоимость гигантского месторождения газа в Черном море

Стоимость всего газа на новом месторождении в Черном море, открытом Турцией, оценивается в 80 миллиардов долларов. Такие данные раскрыл турецкий экономист, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол (Fatih Birol), пишет Anadolu.

По его словам, открытие гигантских залежей газа крайне важно для Турции, поскольку пока республика на 99 процентов зависит от поставок из-за рубежа. Открытие месторождения позволит Анкаре сократить расходы на импорт топлива.

Запасы газа на новом месторождении оцениваются в 320 миллиардов кубометров. Запуск добычи сырья запланирован на 2023 год, однако для осуществления подобных планов потребуются инвестиции в размере шести миллиардов долларов.

Открытое газовое месторождение стало крупнейшим в истории Турции, заявлял ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Бирола, месторождение является гигантским и по международным меркам, поскольку превышает по размеру все месторождения, открытые Норвегией в Северном море с 2010 года.