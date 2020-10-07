Переброска C-400 к Черному морю в Турции попала на видео

В сети появилось новое видео, на котором запечатлена переброска Турцией зенитных ракетных системы (ЗРС) C-400 «Триумф» российского производства на побережье Черного моря. Внимание на ролик обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах можно увидеть три комплекса, которые направляются в район проведения военных учений с участием турецких сил противовоздушной обороны (ПВО). При этом, где именно был снят ролик, не уточняется.

В то же время пользователи соцсетей уже начали делиться видео, на которых предположительно запечатлен проезд С-400 по улицам турецкого города Синопа, неподалеку от которого с 5 по 16 октября и проходят учения.

Как отмечает «Военный обозреватель», пока информацию о задействовании данного вида вооружений в военных маневрах официально никто не подтверждал.

Ранее в сети опубликовали кадры из турецкого города Самсун, через который ЗРС переправляли в Синоп на черноморском побережье. Отмечалось, что в ходе учений С-400 должны будут поразить десять воздушных целей. При этом разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.