Стало известно о попытках Турции отследить истребители F-16 российскими С-400

Турция пыталась отследить греческие истребители F-16 при помощи радаров зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф» российского производства. Как сообщает издание Ekathimerini, именно с этим обстоятельством связаны визиты госсекретаря США Майка Помпео на Кипр и в Грецию в минувшем сентябре.

Газета отмечает, что Помпео посетил Кипр 12 сентября, а Грецию — 27-29 сентября. По информации издания, данные визиты американского госсекретаря объяснялись тем беспокойством, которое США испытывают из-за попыток Турции активировать закупленные у России С-400. Так, стало известно, что турецкие военные попытались обнаружить при помощи «Триумфов» истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Греции, когда те возвращались с масштабных учений, прошедших к югу от острова Крит с 26 по 28 августа.

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По всей видимости, подобные действия Анкары вызывают значительное раздражение у Вашингтона, который ранее неоднократно угрожал турецкой стороне санкциями из-за покупки российских комплексов, пишет Ekathimerini. При этом в Греции приезд Помпео расценивают как демонстрацию поддержки со стороны США на фоне обострения отношений с Турцией.

Ранее в октябре стало известно, что Анкара планирует провести испытания С-400 в ходе учений, который будут проходить с 5 по 16 октября на полигоне близ города Синоп на берегу Черного моря. Отмечалось, что разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отношения Турции и Греции ухудшились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с аннексией острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра. Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.