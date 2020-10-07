США обеспокоились планами Турции испытать С-400

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных испытаниях в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы продолжаем настойчиво возражать в связи с приобретением Турцией системы ПВО C-400», — отметил источник. Он указал, что США обеспокоены тем фактом, что Турция продолжает усилия по приведению С-400 в рабочее состояние.

В Госдепе добавили, что покупка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) препятствует развитию американо-турецким отношений, а также сотрудничеству в рамках НАТО. Кроме того, сделка с Россией создает санкционные риски для Турции, добавил дипломат.

Ранее в октябре стало известно, что Анкара планирует провести испытания С-400 в ходе учений, который будут проходить с 5 по 16 октября на полигоне близ города Синоп на берегу Черного моря. Отмечалось, что разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

23 августа сообщалось, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Как рассказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, партнеры обсуждали финансовую модель исполнения этого контракта.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.