Алиев заявил о взятии еще восьми сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль восьми сел в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Отважная азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района», — сообщил Алиев.

С начала вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе 27 сентября Баку заявил, что азербайджанская армия заняла целый ряд сел, а также города Джабраил и Гадрут. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отрицали это. 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что карабахские подразделения отступили на некоторых участках северного и южного направлений.

9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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