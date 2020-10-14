Алиев заявил об уничтожении С-300 в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны во время боев в Нагорном Карабахе уничтожили две системы С-300, принадлежавшие Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 14 октября министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении оперативно-тактических ракетных комплексов на территории Армении. По данным Баку, они были нацелены на азербайджанские города. Ереван заявил, что данное утверждение безосновательно.

В сентябре Минобороны Азербайджана заявляло, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 отправлены из Армении в Нагорный Карабах.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели, 9 октября, министры иностранных дел двух стран провели в Москве переговоры при посредничестве России. Встреча длилась несколько часов.

10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.