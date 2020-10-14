В Армении рассказали подробности московских переговоров по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян рассказал некоторые подробности московских переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом он заявил в интервью РБК.
По словам Мнацаканяна, на встрече стороны обсуждали различные варианты урегулирования конфликта, объем вопросов, которые будут очерчены, а также очередность принятия шагов. Он объяснил, что переговоры затрагивали «сложные и очень чувствительные вопросы».
Армянский министр отметил, что на согласование конечных четырех пунктов совместного заявления ушло 11 часов. Мнацаканян также добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сыграл важную роль в успехе переговоров.
Помимо этого, глава МИД Армении заявил о том, что необходимо включить в переговорный процесс представитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Он подчеркнул, что как стороны переговоров, так и сопредседатели признают, что Карабах «имеет свое слово» в данном вопросе.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достигнутые в Москве договоренности по Карабаху отвечают интересам страны. Он подчеркнул, что документ предусматривает обмен телами погибших и пленными, чего азербайджанская сторона хотела с самого начала, а Армения возражала.
9 октября, главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны договорились объявить перемирие 10 октября в 12:00 и начать «субстантивные» (предметные) переговоры на площадке Минской группы ОБСЕ. Посредниками в этом формате выступают Россия, США и Франция.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта.