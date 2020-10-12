В Кремле оценили переговоры Армении и Азербайджана по Карабаху в Москве

В Кремле высоко оценили приезд в Москву глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана на переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает РБК.

«Высоко оцениваем работу, которая была проделана [президентом России Владимиром] Путиным, [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и премьером [Армении Николом] Пашиняном», — заявил журналистам официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил важность выполнения сторонами достигнутых в Москве договоренностей на пути к политико-дипломатическому урегулированию.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. После почти двух недель боев, 9 октября, министры иностранных дел республик провели в Москве переговоры при посредничестве России. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие. Однако стороны обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.