Ким Кардашьян пожертвовала миллион долларов на нужды Армении

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст перевела крупную сумму денег на нужны Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Общеармянского фонда «Айастан».

«Ким Кардашьян присоединилась к общеармянскому движению и пожертвовала один миллион долларов в поддержку Арцаха», — говорится в соцсети.

О своем поступке знаменитость рассказала в Instagram и призвала подписчиков присоединиться к движению. «Все мои мысли и молитвы сейчас — с мужественными мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы каждый помнил, что несмотря на разделяющее нас расстояние мы должны забыть о границах, ведь вместе мы единый армянский народ», — высказалась Кардашьян.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели вооруженных столкновений, 9 октября, министры иностранных дел республик провели в Москве переговоры при посредничестве России. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В конфликте Ким Кардашьян поддержала Армению. Она призывала отправить в регион международных наблюдателей для расследования, а также обратилась к подписчикам с просьбой обрывать телефон Белого дома и Конгресса США и рассказывать им о ситуации.