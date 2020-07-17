Ким Кардашьян призвала поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном

Американская модель Ким Кардашьян призвала остановить вооруженные атаки Азербайджана на границе и поддержать Армению. Об этом она написала в своем Instagram.

В частности, она подчеркнула, что ее родной стране могут помочь американские сенаторы, заблокировав возможность военной помощи Азербайджану. Модель добавила, что атаки Баку ничем не спровоцированы, а целями нападений становятся гражданские объекты.

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«Я молюсь с моими собратьями-армянами за тех, кто участвует в конфликте на границе страны. Я призываю к мирному урегулированию этих неспровоцированных нападений во время и без того сложной пандемии», — написала Кардашьян.

Накануне Азербайджан пригрозил нанести удар по атомной электростанции в Армении. Такие меры, по его словам, могут быть приняты в случае атаки со стороны Еревана на стратегические объекты, в частности, Мингечевирское водохранилище.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.