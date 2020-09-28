Азербайджанцы ополчились на Ким Кардашьян за защиту Армении в военном конфликте

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян защитила Армению в споре о карабахском конфликте и подверглась критике со стороны азербайджанцев. Соответствующая дискуссия развернулась под записями в ее Twitter-аккаунте.

Знаменитость отметила, что «Армения — жертва неспровоцированных атак Азербайджана и сопровождающей их предсказуемой дезинформирующей кампании». Она подчеркнула, что Азербайджан блокирует все записи в соцсетях, кроме пропагандистских постов.

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«Призовите Баку остановить агрессию, оборвите всю военную помощь, направленную против армян, которую оказывают США Азербайджану. Запретите туркам отправлять в Баку оружие и солдат», — высказалась Кардашьян.

Азербайджанские и турецкие подписчики ополчились на телезвезду из-за ее публикаций. «Армения — оккупант! Армения нарушила договор! Армения атакует! Но виноват Азербайджан! Ты очень смешная», «Почему никто не сказал армянам, зверски убившим наших женщин и детей, остановиться? Необходимо отомстить и вернуть все наши земли. Вот в чем правда», «Армения убивала младенцев в Азербайджане. Ходжалинский геноцид», «Как полагается, ты защищаешь свою родню, но имей уважение к истине. Армения прошлой ночью поубивала мирных граждан. Тебе сложно принять это, но такова реальность. К сожалению, у тебя плохие родственники», — комментировали они.

Ранее Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Она призвала отправить в регион международных наблюдателей для расследования, а также обратилась к подписчикам с просьбой обрывать телефон Белого дома и Конгресса США и рассказывать им о ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.