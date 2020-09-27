Ким Кардашьян поддержала Армению в карабахском конфликте

Американская модель Ким Кардашьян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Соответствующая публикация доступна в сторис ее Instagram-аккаунта.

По мнению Кардашьян, Армения оказалась жертвой необоснованной атаки Азербайджана и последующей кампании Баку по дезинформации. Она подчеркнула, что в новостях происходящее неправильно называют столкновениями.

Модель призвала отправить в регион международных наблюдателей для расследования и сочла нужным использовать международные политические и дипломатические меры для предотвращения эскалации конфликта и трагедии. Кроме того, она обратилась к подписчикам с просьбой обрывать телефон Белого дома и Конгресса США, чтобы рассказать им о ситуации в Нагорном Карабахе, а также предотвратить участие Турции в этом конфликте.

В июле, когда начались столкновения на армяно-азербайджанской границе, Кардашьян призвала остановить вооруженные атаки Азербайджана на границе и поддержать Армению. В частности, она подчеркнула, что ее родной стране могут помочь американские сенаторы, заблокировав возможность военной помощи Азербайджану. Модель добавила, что атаки Баку ничем не спровоцированы, а целями нападений становятся гражданские объекты.