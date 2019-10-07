Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст и ее сестра Кортни Кардашьян крестили троих детей во время своего визита в Армению. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обряд крещения прошел в понедельник, 7 октября, в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви и резиденции католикоса всех армян. Крестным отцом стал один из дьяконов Эчмиадзина. Какие именно дети сестер Кардашьян были крещены в Армении, не сообщается. Всего у Ким Кардашьян и ее мужа Канье Уэста четверо детей, у Кортни Кардашьян — трое детей от бывшего гражданского мужа Скота Дисика.

Сестры Кардашьян прибыли в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).

Ранее в октябре Ким Кардашьян-Уэст показала подписчикам свою архивную фотографию, на которой она позирует вместе с сестрой Кортни. «Время ехать в Армению», — написала Кардашьян под фото.

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