Власти Карабаха заявили о попытках Азербайджана захватить Гадрут

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили, что азербайджанские войска 12 октября пытаются захватить город Гадрут. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Широкомасштабные действия на Гадрутском участке продолжаются. Противник, сконцентрировав многочисленные силы в этом направлении, всячески пытается ворваться в город. Армия обороны ведет тяжелые бои за каждую пядь земли», — заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Ранее власти Азербайджана сообщали, что их армия заняла Гадрут в ходе боев. НКР и Армения отрицали это.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели вооруженных столкновений, 9 октября, министры иностранных дел республик провели в Москве переговоры при посредничестве России. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Военные действия периодически возобновляются.