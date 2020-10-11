Карабах заявил об отражении азербайджанской атаки

Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что отразила атаку вооруженных сил Азербайджана на северо-восточном направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Армия непризнанной республики утверждает, что уничтожила две единицы бронетехники противника и нанесла ему большой урон в живой силе.

10 октября сообщалось, что столица Карабаха Степанакерт подверглась обстрелу впервые после объявления перемирия между Арменией и Азербайджаном.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта. Спустя почти две недели главы МИД двух республик приехали в Москву на переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Переговоры длились девять часов. Стороны согласились объявить перемирие и приступить к субстантивным (предметным) переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ.