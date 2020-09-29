Азербайджан пообещал уничтожить отправленные в Карабах С-300

Министерство обороны Азербайджана пообещало уничтожить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, которые, по данным Баку, уже отправлены из Армении в Нагорный Карабах. Об этом Haqqin.az заявил начальник пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

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«По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий. Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии», — сказал Даргяхлы.

По его словам, последние бои еще раз показали, что «миф о непобедимости армянской армии безоснователен».

Ранее Минобороны Армении показало видео уничтожения азербайджанского вертолета. На кадрах виден летящий вверх залп, который попадает в цель, после чего начинается взрыв. Остатки вертолета летят на землю.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начался 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокации.