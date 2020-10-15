Азербайджан нанес ракетный удар по Степанакерту

В Степанакерте прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондент «Sputnik Армения».

По предварительным данным, в окрестностях города были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Азербайджана. Они успели нанести удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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Ракетному обстрелу подверглись здания гражданской инфраструктуры Степанакерта. Погибших и пострадавших нет.

Ранее 15 октября сообщалось, что на южном направлении в зоне нагорнокарабахского конфликта идут тяжелые и упорные бои. Стороны продолжают артиллерийские обстрелы.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.